Пт, 12.02.2021
Я считаю, что предложение о введении постоянной ежемесячной поддержки семьям на каждого ребенка более эффективно и нацелено на конкретные группы, пострадавшие от кризиса, потерявшие доход или работу в условиях режима чрезвычайной ситуации и различных ограничений. Янис Рейрс, министр финансов
Янис Рейрс, министр финансов
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За сутки подтверждено 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек
Госпитализирован 91 с Covid-19

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

  • три человека в возрасте 50-65 лет,
  • два человека в возрасте 65-75 лет,
  • семь человек в возрасте 75-85 лет,
  • три человека в возрасте 90-95 лет.

В среду сделано 12 104 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 75 509 человек, умер 1431 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 586 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,9 случая. После спада во второй половине января этот показатель держится в Латвии на одном и том же уровне.

Вчера в больницы был доставлен 91 больной Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц выписан 81 человек.

В пятницу, 12 февраля, в больницах находятся 935 больных Covid-19, из них у 844 человек заболевание средней тяжести, 91 человек - в тяжелом состоянии.

 

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