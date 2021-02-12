За сутки подтверждено 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

три человека в возрасте 50-65 лет,

два человека в возрасте 65-75 лет,

семь человек в возрасте 75-85 лет,

три человека в возрасте 90-95 лет.

В среду сделано 12 104 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 75 509 человек, умер 1431 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 586 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,9 случая. После спада во второй половине января этот показатель держится в Латвии на одном и том же уровне.

Вчера в больницы был доставлен 91 больной Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц выписан 81 человек.