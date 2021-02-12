За сутки подтверждено 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:
- три человека в возрасте 50-65 лет,
- два человека в возрасте 65-75 лет,
- семь человек в возрасте 75-85 лет,
- три человека в возрасте 90-95 лет.
В среду сделано 12 104 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 75 509 человек, умер 1431 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 586 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,9 случая. После спада во второй половине января этот показатель держится в Латвии на одном и том же уровне.
Вчера в больницы был доставлен 91 больной Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из больниц выписан 81 человек.
В пятницу, 12 февраля, в больницах находятся 935 больных Covid-19, из них у 844 человек заболевание средней тяжести, 91 человек - в тяжелом состоянии.