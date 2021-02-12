В Москве началось второе заседание по делу Навального о клевете

Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится со 2 февраля.

В суде вновь присутствуют дипломаты. В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что на заседание пришли представители Латвии и Эстонии. 1

Прокурор на заседании по делу о "клевете" - Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу Yves Rocher.

Дело о клевете завели в июне 2020 года из-за высказывания Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Политик назвал участников ролика "холуями" и "позором страны", пишет "Дождь".

5 февраля в Москве прошел второй за неделю суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро), либо к принудительным работам на срок до 240 часов.