Пт, 12.02.2021
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Янис Рейрс, министр финансов
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В Москве началось второе заседание по делу Навального о клевете
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Алексей Навальный. ФОТО: SIMONOVSKY DISTRICT COURT/via REUTERS

В Москве, в Бабушкинском районном суде в 10.00 (мск) началось второе заседание по делу о клевете. Ответчиком выступает российский политик Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции России, пишет "Медуза".

Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится со 2 февраля.

В суде вновь присутствуют дипломаты. В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что на заседание пришли представители Латвии и Эстонии.

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Прокурор на заседании по делу о "клевете" - Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу Yves Rocher.

Дело о клевете завели в июне 2020 года из-за высказывания Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Политик назвал участников ролика "холуями" и "позором страны", пишет "Дождь".

5 февраля в Москве прошел второй за неделю суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро), либо к принудительным работам на срок до 240 часов.

Заседание продлилось почти 8 часов. Следующее заседание было назначено на 12 февраля.

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