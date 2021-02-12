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Чтобы интересно провести День св. Валентина вместе со своей второй половинкой, стоит подумать, на какие полезные занятия до сих пор не хватало времени или какие из них были ограничены нынешними обстоятельствами. Отличная идея празднования Дня св. Валентина после долгой рабочей или учебной недели — поразмяться дома или на свежем воздухе. Поэтому надевайте спортивный костюм и приглашайте свою вторую половинку присоединиться к занятиям спортом — бегу, прогулке или тренировке на свежем воздухе.

1. Спортивное свидание в романтическом настроении

В День св. Валентина мы часто ностальгируем, погружаясь в воспоминания о первой встрече, первой совместной фотографии и первом поцелуе, но для создания романтичного настроения именно в этот День св. Валентина предложите своему любимому человеку освежить эти воспоминания и пережить приятные мгновения снова. И на этот раз предложите отправиться в ваше особое место по самому длинному и трудному пути, сделав во время прогулки круг через лес или парк, а может, даже пробежавшись. Прибытие в пункт назначения доставит еще больше радости, если вы приложите к этому немного усилий. Как только достигнете цели, вы сможете снова погрузиться в волшебство первого свидания или первого поцелуя, запечатлев его еще раз.

ФОТО: Пресс-фото

2. Ставьте личные рекорды вместе

Мы с радостью вспоминаем свои самые активные выходные, когда нам удалось пройти максимальное количество шагов во время похода или вдоль и поперек исходить город. Почему бы именно Дню св. Валентина не стать днем установления новых личных рекордов? Радость от новых дистанций, пройденных общими усилиями, от побитых рекордов по количеству пройденных до сих пор шагов или от покоренных новых вершин будет невозможно измерить. Кроме того, для достижения этой цели нужны лишь правильное настроение и подходящие смарт-часы.

Современные смарт-часы не только правильно сосчитают шаги, но и помогут держать темп. Например, смарт-часы Huawei Watch GT 2 точно учтут все шаги и тогда, когда вы преодолеваете внушительную дистанцию. Кроме того, у этих часов есть и другие полезные функции — они постоянно наблюдают за сердечным ритмом, используя очень точную функцию TruSeen 3.5, следят за сном с помощью функции TruSleep 2.0 и контролируют уровень стресса благодаря функции TruRelax. Все эти функции смарт-часов дают возможность персонализировать и эффективно планировать ежедневную двигательную активность.

ФОТО: Пресс-фото

3. Обзаведитесь лыжами или коньками

Большинство людей уже успели насладиться разными зимними радостями, но, если раньше у вас не было возможности покататься на лыжах или на коньках вместе, то День св. Валентина — самое подходящее время для того, чтобы заняться зимними видами спорта на свежем воздухе и попробовать что-то новое. Это занятие особенно понравится тем, кто хочет научить своего любимого человека держать равновесие на лыжах или на коньках, и превратится в великолепный вечер, проведенный вместе. Возможно, активно проведенный день на свежем воздухе даже станет вашей традицией в День св. Валентина.

4. Спонтанная тренировка во время прогулки

Отправляясь на зимнюю прогулку надолго, важно подумать не только о теплой одежде, но и о других вещах, которые помогут согреться, например, о горячем чае, легких закусках или каком-то устройстве, которое удобно брать с собой. Например, смарт-часы Huawei Watch Fit очень легкие и удобные, а самое главное — в них доступны 12 анимированных режимов тренировки и они смогут заменить личного тренера, чтобы вы смогли провести совместную тренировку даже в середине спокойной прогулки. Кроме того, Huawei Watch Fi можно активно использовать в течение всего дня, потому что срок работы их аккумулятора после одной зарядки составляет до 10 дней. Huawei Watch GT 2 тоже работают заметно дольше — до 2 недель. Обе модели идеально подходят для всех, кто активно пользуется функциями смарт-часов.

ФОТО: Пресс-фото

5. Проложите новый маршрут для бега

Тем, кто любит совместные пробежки, мы рекомендуем испытать себя и выбирать новые и новые маршруты для бега. Чтобы удивить любимого человека милым и романтичным жестом, проявите инициативу и выберите такой маршрут, который с помощью GPS нарисует на карте сердечко. Кроме того, на помощь вам придут такие приложения, как, например, Huawei Health, которое отследит ваш маршрут и покажет его на экране смартфона. Поэтому его можно будет запросто «увековечить» с помощью скриншота, чтобы поделиться в социальных сетях активно проведенным Днем св. Валентина.