"Мы остаемся на стабильно плохом уровне": Павлютс об эпидемиологической ситуации в стране

Говоря о требовании индустрии красоты разрешить ей возобновить работу, министр высказался, что "мы не можем снимать ограничения завтра к обеду", потому что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии неизменно плохая.

В первую очередь правительство решит вопрос о частичном открытии школ для очного обучения на региональной основе, то есть младшие классы пойдут в школу там, где это эпидемиологически безопасно. "Простите, другие отрасли!", - добавил политик.

Министр отметил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии за последние недели не сильно снизилась, и "мы остаемся на стабильно плохом уровне".

Кроме того, у вируса есть мутации, которые заставляют думать, что с болезнью придется уживаться не месяцы, а годы.

По словам Павлютса, стабильно плохая ситуация показывает, что и правительство, и общество должны действовать как-то иначе. Комендантский час в выходные отменен, так как потенциал этого мероприятия исчерпан.