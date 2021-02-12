Пт, 12.02.2021
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  • "Мы остаемся на стабильно плохом уровне": Павлютс об эпидемиологической ситуации в стране
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"Мы остаемся на стабильно плохом уровне": Павлютс об эпидемиологической ситуации в стране

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии заболеваемость Covid-19 по-прежнему чрезвычайно высока, поэтому нет оснований говорить о смягчении ограничений, заявил в передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения Даниель Павлютс.

Говоря о требовании индустрии красоты разрешить ей возобновить работу, министр высказался, что "мы не можем снимать ограничения завтра к обеду", потому что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии неизменно плохая.

В первую очередь правительство решит вопрос о частичном открытии школ для очного обучения на региональной основе, то есть младшие классы пойдут в школу там, где это эпидемиологически безопасно. "Простите, другие отрасли!", -  добавил политик.

Министр отметил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии за последние недели не сильно снизилась, и "мы остаемся на стабильно плохом уровне".

Кроме того, у вируса есть мутации, которые заставляют думать, что с болезнью придется уживаться не месяцы, а годы.

По словам Павлютса, стабильно плохая ситуация показывает, что и правительство, и общество должны действовать как-то иначе. Комендантский час в выходные отменен, так как потенциал этого мероприятия исчерпан.

В связи с вакцинацией также нет особо положительных сдвигов, вакцины по-прежнему доставляются малыми партиями, однако есть надежды на апрель, сказал министр. 

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