Пт, 12.02.2021
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  • "Для них это игра, а для меня - жизнь": Меган Маркл выиграла суд против таблоидов
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"Для них это игра, а для меня - жизнь": Меган Маркл выиграла суд против таблоидов

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: AFP/SCANPIX

На протяжении двух лет длились судебные разбирательства между Меган Маркл и таблоидом The Mail on Sunday, который опубликовал письмо герцогини к отцу - Томасу Марклу. И наконец судья признал действия таблоида вторжением в частную жизнь и нарушением авторских прав. Об этом пишет Harper's Bazaar. 

При этом заседание прошло без присутствия и допроса самой герцогини Сассекской. Маркл победила, однако в марте пройдет еще одно заседание, на котором будет определен дальнейший порядок действия сторон, будет рассмотрена материальная компенсация. 

"Спустя два долгих года судебных разбирательств я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail on Sunday к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия. Тактику таблоидов нельзя назвать новой, они слишком долго позволяли себе такое поведение без ответственности. Для них это игра, а для меня и многих других - реальная жизнь, реальные взаимоотношения и очень реальная грусть", - сказала Меган.

Герцогиня отметила, что миру нужны надежные и достоверные источники информации, в то время как The Mail on Sunday и схожие издания - нечто противоположное.

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