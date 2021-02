"Для них это игра, а для меня - жизнь": Меган Маркл выиграла суд против таблоидов

"Спустя два долгих года судебных разбирательств я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail on Sunday к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия. Тактику таблоидов нельзя назвать новой, они слишком долго позволяли себе такое поведение без ответственности. Для них это игра, а для меня и многих других - реальная жизнь, реальные взаимоотношения и очень реальная грусть", - сказала Меган.