Сергей Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

"Мы исходим из того, что мы готовы", - сказал Лавров, отвечая на вопрос Соловьева, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом.

"Если мы еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, - да.

Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - сказал министр.

Позже в МИД РФ уточнили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС.

Песков отметил, что "средства массовой информации ставший сенсационным заголовок подают без контекста". По мнению пресс-секретаря президента РФ, "это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл", сообщает "ТАСС".

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом.

Но если Евросоюз пойдет по этому пути , то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", - пояснил пресс-секретарь президента России.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель в начале февраля заявил, что из-за преследования российского политика Алексея Навального отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня за многие годы.

Боррель отметил, что Евросоюз не исключает введения новых санкций против России за нарушение прав человека.

Планируется, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят дальнейшие шаги против России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального и репрессиями протестующих на саммите 22 февраля.