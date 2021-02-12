Пт, 12.02.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси
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Covid-19: В Эстонии - 717 новых случаев, в Литве - 468

Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Kirch/Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу, 12 февраля, Департамент статистики. В Эстонии за минувшие сутки сделано 5513 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 717.

Литва

За последние 14 дней средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 288 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 665 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 90 963 человека, двумя дозами - 53 246 человек.

За минувшие сутки было проведено 6942 тестов ПЦР на коронавирус, 520 тестов на антиген и 2246 тестов на антитела.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки сделано 5513 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 717, или 13%. 

От вызванных коронавирусом осложнений скончались шесть человек.

По состоянию на утро 12 февраля в больницах находится 451 пациент с Covid-19. В отделении интенсивной терапии - 30 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 12.

От коронавируса в Эстонии привиты 44 486 человек, из которых у 21 312 вакцинация завершена. 

Заболеваемость за последние 14 дней составила 576,1 случая на 100 000 человек.

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