Следующий сезон гриппа может стать особенно необычным и тяжелым

В краткосрочной перспективе меньшее количество случаев гриппа означает меньшее количество смертей и госпитализаций, что, в свою очередь, облегчает работу медиков, которые и без того перегружены. В этом году также наблюдается меньше случаев заражения другими респираторными вирусами, в том числе простудой, пишет The Atlantic.

Однако эксперты прогнозируют, что эта передышка от сезонных вирусов может сделать нас слабее против них, а именно: меньше людей получат иммунитет к циркулирующим типам вирусов.

"Восприимчивость (против вирусов) в обществе возрастет", - сказала исследователь Швета Бансала.

Например, родятся дети, которые не будут подвергаться воздействию вирусов, а это значит, что они не получат иммунитета против них. Согласно ее словам, люди без иммунитета или со слабым - как "топливо для пожара гриппа".