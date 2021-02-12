Следующий сезон гриппа может стать особенно необычным и тяжелым

В краткосрочной перспективе меньшее количество случаев гриппа означает меньшее количество смертей и госпитализаций, что, в свою очередь, облегчает работу медиков, которые и без того перегружены. В этом году также наблюдается меньше случаев заражения другими респираторными вирусами, в том числе простудой, пишет The Atlantic.
Однако эксперты прогнозируют, что эта передышка от сезонных вирусов может сделать нас слабее против них, а именно: меньше людей получат иммунитет к циркулирующим типам вирусов.
"Восприимчивость (против вирусов) в обществе возрастет", - сказала исследователь Швета Бансала.
Например, родятся дети, которые не будут подвергаться воздействию вирусов, а это значит, что они не получат иммунитета против них. Согласно ее словам, люди без иммунитета или со слабым - как "топливо для пожара гриппа".
Ученым еще не ясно, насколько плохим будет следующий сезон гриппа. Отсутствие циркуляции разновидностей гриппа также не позволяет как следует подготовиться к этому сезону. Обычно специалисты изучают различные мутировавшие типы гриппа, чтобы предсказать, какие версии вируса могут быть в следующем сезоне. Это также помогает своевременно создавать вакцины против гриппа. Однако из-за такого небольшого количества случаев заболевания гриппом у исследователей не хватает информации.