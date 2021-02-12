Ну что, вы уже успели поучаствовать в новой народной забаве – постой в очереди в магазин? И ничего, что сейчас такой мороз, что даже градусник стучит в окно и просит пустить его в дом. Всё от того, что теперь торговцам надо блюсти правило "25 метров на посетителя". Удивительная, конечно, у них там математика – как закупаться, так 25 метров, как на кассе стоять - так снова 2. С другой стороны – отличный метод похудения.

Видишь громадную очередь и понимаешь, что чипсиков тебе не очень-то и хотелось. 2

А одна из народных избранников, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации в индустрии красоты, выложила в сеть ролик, где парикмахер сделал ей стрижку в заснеженном лесу. Её тут же поддержал и один представитель здравоохранения со словами "Стрижка в лесу - абсолютно ОК. Это ОК". Надо ли говорить, что при этом он сам... ну, как это... в общем, он уже давно моет кожу головы, а не волосы. Короче, все айда в лес на процедуры!

Мы уже готовим рекламные слоганы – Стрижка макушки на опушке! Ноготочки посреди лесочка! Реснички у водички! Подстрижем Вас под сапог – потому что это ОК! 2

Читали, что начался сбор подписей за дополнение латышского алфавита буквой со звуком "уо". Инициатива направлена на то, чтобы уточнить, когда надо использовать букву "o" со звуком "yo", а когда со звуком "o". В качестве автора инициативы указан Роберт Озолиньш. Или РУОберт УОзУОлиньш? Ну, теперь с принятием новой буквы – заживём! Нам бы еще новую цифру... в виде вывернутого наизнанку кармана. А вообще, давайте лучше режим ЧС заменим на режим ХЗ! ХЗ, что происходит и ХЗ, кто всем этим правит.

Прекрасная новость пришла из Техаса. Местный зоопарк анонсировал уже ставшую традиционной акцию - за 5$ можно назвать таракана именем бывшей любви, после чего насекомое скормят рептилиям или птицам. Интересно, всех в этом году назовут "Ковид"? Не бывшая, конечно, любовь, но уже пора бы спровадить. На самом деле неплохой терапевтический приём – сделал тебе кто-то гадость? Сразу спроси его имя. "Слушай, а как нашего главного управленца звали? - Кришьянис. А тебе зачем? - Да так...5 долларов хочу потратить".

Ну а для нас, отдела маркетинга и валерьянки эта неделя прошла в общении с клиентами по поводу массового отключения каналов. «Да, отключили. Да, у всех. Нет, нельзя устроить массовую забастовку и митинг с факелами». Но и тут не обошлось без юмора! "Каналы отключили! Где моя скидка!? – Мм, уважаемый, у Вас подключен только интернет...". Но, знаете, мы в очередной раз убедились, что у нас самые крутые клиенты – мы получали много слов поддержки и сочувствия. Даже от женщины из Даугавпилса, которая уверена на 100%, что подключена к нам, и неважно, что мы там не работаем.

А как бы вы назвали таракана?