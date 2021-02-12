"Все айда в лес на процедуры! Стрижка макушки на опушке! Ноготочки посреди лесочка! Реснички у водички!"

Ну что, вы уже успели поучаствовать в новой народной забаве – постой в очереди в магазин? И ничего, что сейчас такой мороз, что даже градусник стучит в окно и просит пустить его в дом. Всё от того, что теперь торговцам надо блюсти правило "25 метров на посетителя". Удивительная, конечно, у них там математика – как закупаться, так 25 метров, как на кассе стоять - так снова 2. С другой стороны – отличный метод похудения.

Видишь громадную очередь и понимаешь, что чипсиков тебе не очень-то и хотелось.

А одна из народных избранников, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации в индустрии красоты, выложила в сеть ролик, где парикмахер сделал ей стрижку в заснеженном лесу. Её тут же поддержал и один представитель здравоохранения со словами "Стрижка в лесу - абсолютно ОК. Это ОК". Надо ли говорить, что при этом он сам... ну, как это... в общем, он уже давно моет кожу головы, а не волосы. Короче, все айда в лес на процедуры!

Мы уже готовим рекламные слоганы – Стрижка макушки на опушке! Ноготочки посреди лесочка! Реснички у водички! Подстрижем Вас под сапог – потому что это ОК!

Читали, что начался сбор подписей за дополнение латышского алфавита буквой со звуком "уо". Инициатива направлена на то, чтобы уточнить, когда надо использовать букву "o" со звуком "yo", а когда со звуком "o". В качестве автора инициативы указан Роберт Озолиньш. Или РУОберт УОзУОлиньш? Ну, теперь с принятием новой буквы – заживём! Нам бы еще новую цифру... в виде вывернутого наизнанку кармана. А вообще, давайте лучше режим ЧС заменим на режим ХЗ! ХЗ, что происходит и ХЗ, кто всем этим правит.

Прекрасная новость пришла из Техаса. Местный зоопарк анонсировал уже ставшую традиционной акцию - за 5$ можно назвать таракана именем бывшей любви, после чего насекомое скормят рептилиям или птицам. Интересно, всех в этом году назовут "Ковид"? Не бывшая, конечно, любовь, но уже пора бы спровадить. На самом деле неплохой терапевтический приём – сделал тебе кто-то гадость? Сразу спроси его имя. "Слушай, а как нашего главного управленца звали? - Кришьянис. А тебе зачем? - Да так...5 долларов хочу потратить".

Ну а для нас, отдела маркетинга и валерьянки эта неделя прошла в общении с клиентами по поводу массового отключения каналов. «Да, отключили. Да, у всех. Нет, нельзя устроить массовую забастовку и митинг с факелами». Но и тут не обошлось без юмора! "Каналы отключили! Где моя скидка!? – Мм, уважаемый, у Вас подключен только интернет...". Но, знаете, мы в очередной раз убедились, что у нас самые крутые клиенты – мы получали много слов поддержки и сочувствия. Даже от женщины из Даугавпилса, которая уверена на 100%, что подключена к нам, и неважно, что мы там не работаем.

А как бы вы назвали таракана?