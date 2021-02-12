Умер джазовый музыкант Чик Кориа. Он был обладателем 23-х премий "Грэмми"

"С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно", - сообщается на официальном сайте исполнителя.

Кориа был одним из пионеров стиля джаз-фьюжен. В 1972 году музыкант основал свою группу Return to Forever.