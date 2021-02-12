Пт, 12.02.2021
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Covid-19 в Латвии: отмечается небольшое сокращение новых случаев

Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino/

Заболеваемость Covid-19 в Латвии остается неизменно высокой на фоне других стран Европейского союза (ЕС), однако за последние семь дней количество новых случаев заражения несколько снизилось, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Латвия по-прежнему занимает пятое место по уровню заболеваемости среди стран ЕС, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в остальных странах ЕС также оставляет желать лучшего. Двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости в Латвии составляет 577,1 случая на 100 000 жителей, а в среднем по ЕС - 359 случаев.

В то же время ситуация с распространением Covid-19 в Латвии за последние семь дней немного улучшилась. Динамика количества новых случаев в Латвии снизилась на 2%, а доля положительных результатов тестов снизилась с 8% неделей ранее до 7,7%. Динамика увеличения числа стационарных пациентов с Covid-19 за последние семь дней снизилась на 8,9%.

SPKC напоминает, что для ограничения распространения Covid-19 необходимо и впредь ответственно соблюдать все установленные ограничения.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек, сообщает SPKC.

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