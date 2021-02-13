Бывший вратарь "Риги" и ЦСКА признался в проблемах с алкоголем и попытке суицида

35-летний Чепчугов признался, что ему было сложно находиться в роли вечного сменщика Игоря Акинфеева, а также каждый день тренироваться, зная, что на поле он выйти не сможет.

"Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически", - приводит слова вратаря "Чемпионат".

Чепчугов также рассказал, что тогдашний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прекрасно понимал, что ему тяжело находиться в роли дублёра. "Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями", - говорит Сергей.

Он также вспомнил, как в 2019 году попытался покончить с собой. По словам Чепчугова, он тяжело переживал разлуку с семьёй и в какой-то момент перебрал со спиртным.

"У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… Будто робот. Я лёг на кухне и вот этим острым ножом… Первый раз даже вроде как почувствовал боль… Затем убрал нож… Начал во второй раз и сделал это намного сильнее, чем в первый. Казалось, что я ухожу из жизни… В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей (примерно 1200 евро) бывшей жене и брату", - рассказал вратарь.

По словам Чепчугова, в какой-то момент он подумал о своей дочери - и у него будто сработал переключатель, завёлся мозг, и он резко вернулся обратно к жизни. "У меня были закрыты глаза, когда открыл - на них были слезы. Я не стесняюсь этого - это моя история и моя жизнь".

Сергей Чепчугов провёл в ЦСКА семь лет - с 2010-го по 2017-й. Летом 2017 года голкипер подписал контракт с "Енисеем", но в феврале 2018-го его отзаявили.