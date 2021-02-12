Пт, 12.02.2021
Заседание Сейма: кто-то одновременно выступает на дебатах и стрижет себе волосы громко жужжащей машинкой. Жду кадры из WC. Криста Баумане, депутат Сейма
Криста Баумане, депутат Сейма
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Со шприцем все в порядке!": в Страдиня развеяли опасения по поводу фото с вакцинации Кариньша
4
1 мин для прочтения

"Со шприцем все в порядке!": в Страдиня развеяли опасения по поводу фото с вакцинации Кариньша

ФОТО: Gatis Rozenfelds, Ministru kabinets

Чтобы развеять опасения, вызванные одной из вчерашних фотографий с вакцинацией высокопоставленных должностных лиц, Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня публикует примеры, которые показывают, что премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу вводят вакцину от Covid-19, а со шприца снят колпачок.

Lai kliedētu bažas, ko raisījis viens vakardienas valsts augstāko amatpersonu vakcinācijas foto, publicējam profesionāla...

Posted by Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca on Friday, 12 February 2021

"Первое изображение может вызвать у кого-нибудь желание задать вопрос - действительно ли со шприца снят колпачок. Фотографии, сделанные профессионалом, ясно показывают, что со шприцем все в порядке!" говорится в публикации. Больница также благодарит Гатиса Розенфелдса за фото.

Уже сообщалось, что 11 февраля в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш получили первую дозу вакцины Astra Zeneca против Covid-19.

После вакцинации Левитс заявил журналистам, что верит в науку, экспертов Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по лекарственным средствам. Он подчеркнул, что на экспертов можно положиться и что полученная вакцина безопасна и эффективна.

12 февраля первую прививку от Covid-19 получили министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр благосостояния Рамона Петравича и бывший президент Раймонд Вейонис.

Галерея: вакцинация министров и других должностных лиц от Covid-19

Последние новости

НАВЕРХ
Back