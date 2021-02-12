Пт, 12.02.2021
В дальнейшем вместо комендантского часа полиция гораздо строже будет следить за нарушениями запрета на собрания, а также за соблюдением требований карантина и пересечения границы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Латвия в этом году примет Чемпионат мира по баскетболу U-19

ФОТО: Brocreative/ Shutterstock.com

Латвия в этом году примет Чемпионат мира по баскетболу лиги U-19, сообщает Международная федерация баскетбола.

Турнир состоится с 3 по 11 июля в Риге и Даугавпилсе. Участие в нём примут 16 команд.

Латвия принимала у себя чемпионат мира по баскетболу лиги U-19 и в 2011 году. Тогда соревнования проходили в Риге, Валмиере и Лиепае.

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