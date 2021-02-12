Латвия в этом году примет Чемпионат мира по баскетболу U-19

Турнир состоится с 3 по 11 июля в Риге и Даугавпилсе. Участие в нём примут 16 команд.

Латвия принимала у себя чемпионат мира по баскетболу лиги U-19 и в 2011 году. Тогда соревнования проходили в Риге, Валмиере и Лиепае.