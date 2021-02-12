Латвия получила несколько тысяч вакцин Moderna и AstraZeneca
Латвия в пятницу получила поставки вакцин Moderna и AstraZeneca против Covid-19, сообщили агентству LЕТА в Национальной службе здравоохранения.
Латвия в пятницу получила поставки вакцин Moderna и AstraZeneca против Covid-19, сообщили агентству LЕТА в Национальной службе здравоохранения.
Согласно информации, предоставленной во вторник, 9 февраля, министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом Кабинету министров, с 22 по 28 февраля в Латвию может быть доставлено еще 15 600 доз вакцины производства Moderna, а 20 февраля ожидается еще 22 621 доза вакцины AstraZeneca.
Более существенная поставка вакцины AstraZeneca в размере 32 896 доз запланирована на 3 марта.