Пенсионеры хотят "Спутник V" и боятся AstraZeneca, или О вакцинации в эстонской Нарве

Две параллельные кампании вакцинации

В Эстонии параллельно начаты две кампании вакцинации - первая для людей из групп риска (пожилые люди, хронические больные), вторая - для работников, здоровье которых важно для нормального функционирования общества (медики, учителя, спасатели и т. д.).

На прошлой неделе семейные врачи начали вакцинировать нарвитян старше 80 лет. По информации директора Департамента социальной помощи Нарвы Елены Васильевой, они сделали на прошлой неделе 216 уколов, на этой - 288.

Нарвская больница прививает и пожилых людей, и работников. По словам старшей медсестры Натальи Метелицы, по состоянию на среду сотрудниками больницы было сделано в сумме 873 укола (кто-то получил и первую, и вторую дозу вакцины, кто-то - пока только первую).

Пенсионеры хотели бы "Спутник V" и боятся AstraZeneca

Председатели общественных организаций, которые объединяют пенсионеров, рассказывают, что большие собрания и праздники проводить сейчас не могут, поэтому общаются только с некоторыми членами.

Рудольф Рот возглавляет Общество бывших жителей блокадного Ленинграда, которое объединяет нарвитян уже очень почтенного возраста. По его словам, сейчас в контору организации ходят в основном члены правления. И они пока воздержались от вакцинации.

"Наши центры семейных врачей уже предлагали вакцину, мне, в частности, предлагали вакцину Pfizer или AstraZeneca. Я отказался, - сказал Рудольф Рот. - Не то чтобы отказался категорически - я сказал, что пока воздержусь, потому что у меня почему-то доверие к этим вакцинам не очень высоко. Я бы хотел, конечно, "Спутник V", но так как Евросоюз пока не утвердил ее - поехать в Венгрию, чтобы там вакцинироваться, мне не позволяют кое-какие условия, - улыбнулся он. - И я знаю, что пара человек из правления, которым предложили вакцинироваться, тоже пока отказались".

Рудольф Рот также добавил, что окончательное решение будет зависеть от того, какие ограничения останутся для тех, кто не вакцинировался совсем. Например, время от времени он представляет свою организацию на различных мероприятиях в Санкт-Петербурге, и ему хотелось бы сохранить возможность пересекать границу, когда она откроется. Рудольф Рот рассчитывает, что это произойдет в мае.

"Время пока есть, поживем - увидим", - сказал он.

Валентина Смолокурова, председатель Клуба бывших работников Кренгольма, рассказала, что пенсионеры из ее круга общения также не спешат прививаться:

"AstraZeneca они не хотят. По поводу Pfizer - колеблются. Все бы хотели привиться российской вакциной".

По ее словам, люди следят за новостями о вакцинации, российская пресса сообщает, что от "Спутника V" смертей не было, а после прививки AstraZeneca - десятки. И эта информация пугает.

"Я согласна с нарвскими медиками - из них тоже только часть привилась, - добавила Валентина Смолокурова. - А насильно прививать не могут - ведь нет такого закона, правильно?".