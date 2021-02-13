За сутки в Латвии 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:
- два человека в возрасте 50-60 лет,
- один человек в возрасте 60-70 лет,
- два человека в возрасте 70-80 лет,
- пять человек в возрасте 80-90 лет,
- два человека в возрасте 90-95 лет.
В пятницу сделано 10 157 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,3 случая.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 282 человек, умерли 1443 человека, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
В больницы поступило 97 пациентов с Covid-19
Немного сократилось количество пациентов с Covid-19 в больницах - до 902 человек, в том числе у 812 - состояние средней тяжести, 90 человек находятся в тяжелом состоянии.
По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступило 97 пациентов с Covid-19, выписаны были 114 человек, в том числе пять переведены в другие медучреждения.
Тем временем RUS TVNET напоминает, что в Латвии отменен комендантский час, но контроль за соблюдением других ограничений станет серьезнее.