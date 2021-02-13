Сб, 13.02.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
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За сутки в Латвии 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек
В больницы поступило 97 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 50-60 лет,
  • один человек в возрасте 60-70 лет,
  • два человека в возрасте 70-80 лет,
  • пять человек в возрасте 80-90 лет,
  • два человека в возрасте 90-95 лет.

В пятницу сделано 10 157 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,3 случая. 

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 282 человек, умерли 1443 человека, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

В больницы поступило 97 пациентов с Covid-19

Немного сократилось количество пациентов с Covid-19 в больницах - до 902 человек, в том числе у 812 - состояние средней тяжести, 90 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступило 97 пациентов с Covid-19, выписаны были 114 человек, в том числе пять переведены в другие медучреждения.

Тем временем RUS TVNET напоминает, что в Латвии отменен комендантский час, но контроль за соблюдением других ограничений станет серьезнее. 

 

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