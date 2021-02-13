S&P: Спад экономики в Латвии в 2020 году был меньше, чем у других стран

S&P отмечает, что спад экономики в Латвии в 2020 году был меньше, чем у других стран. Благодаря реализуемым правительством мерам поддержки во время пандемии Covid-19 для снижения ее негативного влияния на экономику уже в середине 2021 года ее рост возобновится, в свою очередь оживление экономики окажет положительное влияние на фискальные показатели государства.

Как указало S&P, сильные основы для роста экономики и возвращение к жесткой фискальной политике после преодоления пандемии, а также поддержка ЕС позволят Латвии выдержать влияние Covid-19 в настоящее время, и с 2022 года общий долг правительства начнет сокращаться. Агентство отмечает, что доступное для Латвии финансирование в новом бюджете ЕС станет мощной поддержкой для развития экономики.

В то же время, как указывает S&P, хотя уровень безработицы в стране относительно низкий, а средняя зарплата растет, рынок труда в долгосрочной перспективе будет одним из сдерживающих факторов развития экономики, так как общая численность населения Латвии и численность людей трудоспособного возраста сокращаются.