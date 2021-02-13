В Литве - 510 новых случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии - 760

Литва

В Литве за сутки выявлено 510 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 280,5 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 190 241 случай Covid-19.

Выздоровели 173 505 человек, все еще болеют 10 465 человек,скончались 3057. человек.

Вакцинацию от Covid-19 завершил 54 341 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5220 тестов на коронавирус, выявлено 760 положительных результатов (14,6%), пять человек скончались, сообщил департамента здоровья Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 600 случаев на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 12%.

В больницах Эстонии находятся 452 пациента с коронавирусом.