Сб, 13.02.2021
Такси открыло мне глаза на наше общество. Раньше я был лучшего мнения о жителях Таллинна. Теперь же насмотрелся самого дна. Не знаю почему, но мне стыдно за русских Алекс, таллиннский таксист
Алекс, таллиннский таксист
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В пятницу вакцинацию завершили еще 494 человека; всего - 15 920 человек

Помещения для вакцинации в больнице им. П.Страдиня ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 822 человека, вторую - 494, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В пятницу было привито более 600 медиков и других работников медицинских учреждений, 135 постояльцев и работников центров социального ухода, а также 60 человек из группы повышенного риска.

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 20 429 человек, в том числе 15 920 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода, а 11 и 12 февраля прививки были сделаны высшим должностным лицам Латвии и бывшим президентам.

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