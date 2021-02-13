Почему вакцину вводят именно в плечо, а не как раньше?

Председатель Государственного совета по иммунизации, инфекционист Даце Завадска пояснила, что вакцины с ходом времени стали вводить преимущественно внутримышечно.

"Наша главная цель при вводе вакцины, чтобы иммунная система по возможности быстрее заметила то, что мы хотели ей показать. Больше всего клеток иммунной системы, воспринимающих этот антиген, находятся именно в мышечной ткани. Следующий важный момент, мы выбираем, в какую мышцу ее ввести, чтобы по возможности ближе были лимфатические узлы или несколько групп лимфатических узлов. Так как там и происходит ответ этих клеток", - пояснила Завадска.

Нужно принимать во внимание, что вакцину целесообразно вводить в место, где на теле нет большого жирового слоя.

"Главная причина, почему не выбирается место в ягодичной мышце, - там довольно большой жировой слой, поэтому эффективность вакцины может снизиться, так как в жировом слое нет клеток иммунной системы",

- пояснила инфекционист.

"Так как сейчас мы используем очень маленькие, тонкие иголочки, чтобы было менее больно, то, вводя вакцину в жировой слой, мы очень значительно снизим ее действие", - указала Завадска.

Более того, привычный в советской время вид получения прививки или медикаментов с помощью инъекции в ягодичную мышцу больше не признается даже официальными инстанциями, в том числе и Всемирная организация здравоохранения рекомендует, где это возможно, избегать инъекций такого вида.