Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
В возрасте 85 лет умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов, пишет "Чемпионат" со ссылкой на президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.
В возрасте 85 лет умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов, пишет "Чемпионат" со ссылкой на президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.
"Власов умер сегодня утром. Юрий внёс величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим", - заявил он РБК-Спорт.
Юрий Власов - обладатель титула олимпийского чемпиона 1960 года, на его счету - серебро Олимпиады-1964, четыре победы на чемпионатах мира, шесть побед на чемпионатах Европы, пять побед на чемпионате СССР. Он установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.