Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

"Власов умер сегодня утром. Юрий внёс величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим", - заявил он РБК-Спорт.