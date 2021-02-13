Президент Ирана предупредил о "четвертой волне" пандемии Covid-19

"Это предупреждение для всех нас", - в телевизионной речи сказал президент.

Через несколько людей, когда уровень риска в стране преимущественно сохранялся на низком уровне, в некоторых городах в провинции Хузестан на юго-западе страны был объявлено наивысшее - "красное" предупреждение.

"Это означает начало движения в сторону четвертой волны. Нам всем нужно быть бдительными, чтобы ее предотвратить", - добавил он.

В стране с более чем 80 миллионами жителей зарегистрировано почти 59 000 связанных с Covid-19 случаев смертей, а общее число зараженных превысило 1,5 миллиона.

С начала декабря число новых случаев заражения в день было меньше 7000, но в начале февраля их снова стало больше.

Число связанных с Covid-19 случаев смертей в январе было ниже 100, что являлось самым низким показателем с июня.

В Иран в пятницу, "с опережением графика" было доставлено 100 000 доз российской вакцины "Спутник V".

Иран кампанию по вакцинации начал во вторник, а первый груз вакцин попал в страну 4 февраля.

Всего Иран приобрел два миллиона доз вакцины "Спутник V".

Иран получит и 4,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.