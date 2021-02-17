"Пациенты уходят очень тяжело. В критическом состоянии они дышат стопроцентным кислородом. Но все равно они жалуются на нехватку дыхания, что им не хватает кислорода... Однако больше мы дать не можем. Больше стопроцентного кислорода у нас ничего нет", - тяжело выдыхая и с неким отчаянием в глазах говорит Рихард Старинскис.

Он - резидент Даугавпилсской региональной больницы в анестезиологии и травматологии. Во время пандемии Covid-19 резидент заботится о пациентах и в больничном центре легочных заболеваний и туберкулеза. Команда TVNET провела с Рихардом один день в январе этого года, запечатлев будни врачей в условиях борьбы с Covid-19.

Видео: Один день в Даугавпилсской региональной больнице

Медики на грани выгорания

К шести часам утра Рихард провел на работе уже фактически сутки. Через четырнадцать минут начнется уже второе его круглосуточное дежурство. Ему нужно дождаться коллегу, который сменит его в 16 часов. До этого Рихард отправится на обход пациентов, не раз наденет и снимет полный защитный костюм, примет участие в собрании и ответит на большое количество звонков.

Под глазами Рихарда заметны темные круги от усталости. И понятно почему: ночь была нелегкой. С утра пять пациентов в довольно тяжелом состоянии. Один пациент ночью умер.

Уже спустя пять минут после знакомства идем вместе с Рихардом на обход. Проходим через стерильные и темные коридоры больницы, ощущение немного как в военное время.

Рихард облачается в полный защитный костюм и отправляется в так называемую красную зону, палату с больными Covid-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Не хватает дыхания

"Не хочется умирать", - говорит больная Covid-19. Состояние женщины, как нам позже рассказал резидент, очень тяжелое. Рихард относится к пациентам очень вежливо, он выслушивает их жалобы, делает все, чтобы этим людям было по возможности удобнее. Когда он выходит из "красной зоны", можно заметить переживание на его лице.

Covid-лотерея

Можно сказать, что заболевание Covid-19 очень похоже на лотерею. Только без призов. Если только не считать призом то, что удастся переболеть в относительно легкой форме. Куда более серьезные последствия для здоровья, по словам Рихарда, у людей с сопутствующими заболеваниями. Например, у пациентов с сахарным диабетом больший риск заболеть именно тяжелой формой Covid-19.

Спорить с медиками тяжело

В конце прошлого года в Даугавпилсской региональной больнице вакцинироваться были готовы только 10% медиков. Рихард - один из тех врачей, кто уже получил обе дозы вакцины. Объясняя скепсис своих коллег-медиков, он указал, что особенно скептически настроен младший медицинский персонал, который сомневается в действии вакцины, если установлены сопутствующие заболевания.

"[Они] вообще понятия не имеют об основе вакцинации. Объяснение очень простое - если у тебя есть сопутствующие заболевания, то и Covid-19 будет в более тяжелой форме, чем у других людей. Поэтому вакцинироваться необходимо по возможности скорее", - отметил Рихард.

Резидент Даугавпилсской региональной больницы в анестезиологии и травматологии Рихард Старинскис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Убедить врачей в безопасности вакцины еще тяжелее, так как у каждого есть свои заслуживающие доверия источники информации.

"Ты не можешь им просто сказать: "Нет, ты не прав. Пожалуйста, смотри, читай это! Здесь написано правильно, а ты читал совсем другую и неправильную информацию", - пояснил резидент.

В свою очередь, распространение дезинформации о Covid-19 в обществе Старинскис объясняет тем, что люди относительно мало информации получают из СМИ, больше доверяя сомнительным сведениям, распространяемым пользователями соцсетей.

"Каждый может попасть сюда. Каждый может заболеть в тяжелой форме и попасть в больницу. Вы не хотите быть здесь. Лучше остаться дома со своими родственниками и быть здоровыми", - уверенно говорит Рихард.

Теперь пришло время для следующего пациента. Рихард снова переодевается: защитный комбинезон, бахилы, перчатки, маска для лица и визор... Прямо как солдат, он вместе со своими сослуживцами отправляется по темным коридорам госпиталя навстречу невидимому человеческим глазом врагу. Чтобы мы все остались живы и здоровы.