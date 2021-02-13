Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в крупных городах

Из констатированных за прошедшие сутки 773 случаев Covid-19 32% было зарегистрировано в Риге. В частности, в столице зарегистрировано 247 новых зараженных, и всего за 14 дней Covid-19 в Риге заболели 3560 человек.

В Даугавпилсе открыто 33 новых зараженных, за две недели там в целом заболели 558 жителей. В Елгаве - 28 новых случаев и 383 зараженных за две недели.

В Юрмале зарегистрировано 28 новых заболевших, таким образом общее их число за 14 дней выросло до 386 жителей.

В Резекненском крае за прошедшие сутки констатировано 27 новых зараженных, в Лиепае - 22, а Аузпутском крае - 19, в Резекне и Балвском крае - по 16, в Вентспилсе - 15. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число новых зараженных.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 3560, в Даугавпилсе - 588, в Юрмале - 386, в Елгаве - 383, в Лиепае - 265, в Резекне - 224, в Олайнском крае - 206, а в Адажском крае - 192 жителя.

В Латвии кумулятивная 14-дневная заболеваемость на данный момент составляет 554,3 случая на 100 000 жителей. 2

В 38 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки зараженных 142 человека старше 70 лет, 127 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, 126 - от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет.

В пятницу сделано 10 157 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,3 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 282 человек, умерли 1443 человека, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

В больницы поступило 97 пациентов с Covid-19

Немного сократилось количество пациентов с Covid-19 в больницах - до 902 человек, в том числе у 812 - состояние средней тяжести, 90 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступило 97 пациентов с Covid-19, выписаны были 114 человек, в том числе пять переведены в другие медучреждения.