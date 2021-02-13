Сенат оправдал Трампа на процессе об импичменте

Как пишет "Медуза", за осуждение проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против.

"Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - заявил офис Трампа после голосования.

"Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы Сделать Америку Снова Великой, только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного путешествия к американскому величию для всего нашего народа", - отмечается в комментарии.

Оправдание Трампа выглядело неизбежным, когда стало ясно, что республиканцев, готовых проголосовать вместе с 50 демократами, недостаточно. Многие ожидали, что в эту субботу процесс завершится.

Однако заседание началось с того, что Сенат неожиданно проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте Трампа. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и перейти к прениям сторон.

Напомним, Палата представителей объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу из-за штурма Капитолия. За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197.