За сутки в Латвии - 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:

двое - в возрасте от 50 до 60 лет,

один - в возрасте от 60 до 70 лет,

двое - в возрасте от 70 до 80 лет,

трое - в возрасте от 80 до 90 лет.

В субботу сделано 4955 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 548,6 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 706 человек, умер 1451 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.