За сутки в Латвии - 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:
В субботу сделано 4955 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 548,6 случая.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 706 человек, умер 1451 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
RUS TVNET напоминает, что в Латвии отменен комендантский час, но контроль за соблюдением других ограничений никуда не делся. Пример рейда полиции: