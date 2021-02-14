Вс, 14.02.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны
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За сутки в Латвии - 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 424 новых случая Covid-19, скончались 8 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:

  • двое - в возрасте от 50 до 60 лет,
  • один - в возрасте от 60 до 70 лет,
  • двое - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • трое - в возрасте от 80 до 90 лет.

В субботу сделано 4955 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 548,6 случая. 

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 706 человек, умер 1451 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

RUS TVNET напоминает, что в Латвии отменен комендантский час, но контроль за соблюдением других ограничений никуда не делся. Пример рейда полиции:

 

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