Сгорел автобус Rīgas satiksme. В компании пообещали разобраться

Огонь поглотил автобус Rīgas satiksme 26-го маршрута - пламя полностью уничтожило салон автобуса, но, к счастью, в момент ЧП в автобусе не было пассажиров.

В поселке Катлакалнс Кекавского края пламя захватило автобус еще до приезда пожарных. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) вызов получила незадолго до 21:00.

"Вчера в 20:43 поступил вызов в Кекавском крае, где горел автобус на площади 50 квадратных метров. Пострадавших не было. В 22:59 пожар был ликвидирован", - рассказала представитель VUGD Агрита Витола.

Rīgas satiksme сообщает, что автобус загорелся в 200 метрах от конечной точки маршрута. Водитель автобуса не пострадал.

По словам представителя Rīgas satiksme Байбы Барташевичи-Фелдмане, около 20:30 водитель констатировал, что автобус загорелся, но пострадавших нет, так как в автобусе не было пассажиров, а также сам водитель был в порядке. "Как только этот факт был установлен, водитель проинформировал диспетчера, и, соответственно, диспетчер уже задействовал ответственные службы", - отмечает Байба Барташевича-Фелдмане.

Представитель компании поясняет, что сгоревший автобус - старого типа. Согласно публичной информации Дирекции безопасности дорожного движения, автобус произведен в начале 2000-х годов и уже проехал около миллиона километров. Однако в компании подчеркивают, что общественный транспорт с длительным сроком службы - в техническом порядке, так как его регулярно обслуживают.

"Конечно, мы очень заботимся о безопасности общественного транспорта. Проводятся регулярные работы по техобслуживанию, а также ежедневные проверки. И, конечно же, мы также расследуем этот случай и уделим повышенное внимание другим транспортным средствам этого типа", - заявила представитель компании Rīgas satiksme.