Российский дебютант Australian Open впервые в карьере пробился в топ-8

Матч завершился со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. За 3 часа 25 минут 27-летний Карацев сделал пять брейков и девять эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 20-летний Оже, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу соперника, совершил 11 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Отметим, что Карацев впервые в карьере участвует в основной сетке турнира "Большого шлема". На пути в 1/4 финала Australian Open он обыграл Джанлуку Магера, Егора Герасимова, Диего Шварцмана и Феликса Оже. В следующем раунде Карацев скрестит ракетки с болгарином Григором Димитровым, занимающим 21-е место в мировом рейтинге.

Аслан Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/4 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в четвёртом круге также проведут Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

В новом рейтинге Карацев, который сейчас занимает 114-е место в рейтинге ATP, ворвётся в топ-100 в районе 63-го места.