В субботу вакцинацию завершили 176 человек; всего - 16 183
За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 223 человека, вторую - 176, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 223 человека, вторую - 176, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Среди привитых в субботу было 139 работников медицинских учреждений и 135 постояльцев центров социального ухода.
С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 20 833 человека, в том числе 16 183 вакцинацию завершили.
Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода.