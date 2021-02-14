Вс, 14.02.2021
Поезд - это позвоночник системы. И поезд должен перевозить пассажиров там, где большой поток людей. Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
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В субботу вакцинацию завершили 176 человек; всего - 16 183

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 223 человека, вторую - 176, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Среди привитых в субботу было 139 работников медицинских учреждений и 135 постояльцев центров социального ухода.

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 20 833 человека, в том числе 16 183 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода.

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