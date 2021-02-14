"Это оскорбительно. Чтобы попасть в туалет, я должна доказать, что я женщина". Культуристка о своём теле
Известная британская профессиональная культуристка Рене Кэмпбелл рассказала CNN о своей мотивации радикально изменить своё тело.
Известная британская профессиональная культуристка Рене Кэмпбелл рассказала CNN о своей мотивации радикально изменить своё тело.
Рене Кэмпбелл большую часть жизни посвятила тому, чтобы из своего некогда хрупкого тела создать то, которое, по её мнению, резко контрастирует с общественным мнением о телосложении женщины.
Благодаря своей самоотдаче бодибилдерша выиграла множество наград, но, создав тело своей мечты и набрав более 85 фунтов (44 килограмма), ей пришлось столкнуться как с психологическими, так и с физическими вызовами.
"Мне не хватало уверенности в своём теле и личности, - рассказывает культуристка о своей мотивации изменить внешность. - Я постоянно находилась под давлением средств массовой информации, требовавших, чтобы фигура женщины была вполне определённой, - делится Кэмпбелл.
Какое-то время Кэмпбелл страдала пищевым расстройством, потому что очень старалась быть стройной и похожей на женщин с обложек модных журналов.
Затем она посетила выставку женского бодибилдинга, которая радикально изменила её взгляды на "идеальную" фигуру женщины. Кэмпбелл была удивлена, насколько уверенны в себе были эти женщины.
Хотя Кэмпбелл довольна своей нынешней внешностью, спортсменка не отрицает, что люди склонны проклинать её и часто высказывают жестокие комментарии. Бодибилдерша отмечает случаи, когда из-за внешности её просили покинуть женский туалет.
Я пытаюсь им объяснить: хоть я и выгляжу вот так, я все-таки женщина. У меня есть полное право пользоваться этими туалетами", - вспоминает она случай дискриминации.
"Часто мне приходится сталкиваться с большим количеством негатива. Люди думают старомодно", - добавляет она. Кэмпбелл до сих пор регулярно подвергается серьёзной критике со стороны людей, которые не понимают, почему женщины хотят быть мускулистыми. Но это только увеличивает её уверенность в себе и духовную силу.
Когда Кэмпбелл начала свою карьеру в бодибилдинге, питание в больших количествах стало шоком как для тела, так и для разума. Температура тела повысилась, а прибавка в весе поначалу и вовсе испугала женщину.
"Глядя на любого спортсмена с высокими достижениями, ты понимаешь, что должна быть определённая одержимость", - отмечает спортсменка.
Фотография Кэмпбелл в настоящее время экспонируется на выставке "Женственность" в Западном Лондоне. Фотограф Макс Эллис, снявший этот портрет, называет его произведением искусства.
"Она всю жизнь работала, чтобы добиться этого, - говорит Эллис. - Если женщина занимается [бодибилдингом], она плывёт против течения. Ей приходится бороться со всеми возможными мнениями".
Но у бодибилдинга есть и обратная сторона - длительное использование стероидов для развития мышц.
"Рене пришлось пройти тест на употребление лекарств, прежде чем она поехала на чемпионат мира, она его прошла, но многие из этих девушек не прошли", - говорит председатель женского комитета Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Ванда Тирни.
Кэмпбелл считает, что было бы наивно полагать, что проблемы не существует, но утверждает, что употребление стероидов также встречается и в других видах спорта и в обществе в целом.
"Спортсмены обязаны соблюдать правила и положения, установленные федерацией, - говорит она. - Моя федерация (IFBB) подписала Кодекс WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Антидопинговые правила IFBB полностью соответствуют Кодексу WADA 2015 года".
В заключение Кэмпбелл признаёт, что изменения в её теле также положительно повлияли и на её психическое здоровье.
"Это были очень большие перемены в моём духовном росте. Моё приключение в бодибилдинге заставило меня осознать, что мне это нужно для себя", - заключила спортсменка.