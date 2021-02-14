Полицейским плюют в лицо и угрожают заразить Covid-19: МВД предлагает наказывать вплоть до лишения свободы

Согласно поправкам, за унижение чести и достоинства представителя власти во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка, безопасности и государственной границы виновный может быть лишен свободы на срок до одного года.

Как поясняет МВД, в последнее время во время мер по контролю за соблюдением ограничений из-за Covid-19 сотрудникам полиции и Государственной пограничной охраны все чаще приходится сталкиваться со случаями, когда к ним публично проявляется неуважение, затрагивается их честь и достоинство, например, люди высказывают в их адрес грубые и нецензурные слова, угрожают заразить Covid-19, пытаются воздействовать физически, плюют в лицо, делают непристойные жесты.

МВД отмечает, что изменения в Уголовном законе не ограничивают права лиц свободно выражать свое мнение и высказывать критику. Устанавливая границу между правом на свободу слова и правом на защиту чести и достоинства, необходимо обеспечить баланс, чтобы ни одно из этих прав не было несоразмерно ограничено.