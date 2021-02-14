Роскомнадзор заблокировал сайт издания, зарегистрированного в Латвии. Все дело в Навальном

Со своей стороны "Медуза" сообщила, что 12 февраля Роскомнадзор потребовал удалить статью под заголовком "Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами" на основании того, что в ней "выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка". Зарегистрированная в Латвии "Медуза" по требованию ведомства и под угрозой блокировки удалила эту статью.