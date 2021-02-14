Роскомнадзор заблокировал сайт издания, зарегистрированного в Латвии. Все дело в Навальном

Из уведомления Роскомнадзора следует, что доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 февраля. Поводом для блокировки стала статья "Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России", опубликованная 11 февраля.
Роскомнадзор усмотрел в статье призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального.
"Призывов от лица редакции "Спектра" или автора статьи там не было, но были цитаты из твиттера Леонида Волкова", - говорится в Telegram-канале издания.
У большинства пользователей в России сайт перестал открываться вечером 13 февраля, отмечает "Медуза".
Со своей стороны "Медуза" сообщила, что 12 февраля Роскомнадзор потребовал удалить статью под заголовком "Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами" на основании того, что в ней "выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка". Зарегистрированная в Латвии "Медуза" по требованию ведомства и под угрозой блокировки удалила эту статью.