Эксперты сделали прогноз, сколько заработают разработчики вакцин от Covid-19

Принимая во внимание то, что вакцины странам были необходимо срочно, правительства и доноры потратили миллиарды евро, чтобы вакцины разработали и проверили их безопасность и эффективность.

Согласно научным данным аналитического предприятия Airfinity за декабрь, весь мир на эти цели выделил минимум 6,5 миллиардов фунтов. В свою очередь бесприбыльные организации подали почти 1,5 миллиарда фунтов.

Финансово эти попытки поддержали и филантропические организации, например, "Фонд Гейтсов", а также отдельные лица, в том числе основатель торгового гиганта Alibaba Джек Ма и звезда кантри-музыки Долли Партон.

Декабрьские данные Airfinity свидетельствуют, что в разработке вакцины AstraZeneca значительно большая часть из более чем восьми миллиардов фунтов - средства частных компаний, а британское и американское правительства выделили на разработку лишь небольшую часть.

Когда началась разработка вакцин, частные компании может и не спешили бы выделять на этот процесс свои средства, так как разработка вакцин в прошлом не была быстрой. ВВС сообщало, что стоимость рынка прививок от гриппа составляет несколько миллиардов долларов в год. Однако если Covid-19, как и грипп, останется с нами, и вакцинация потребуется ежегодно, для предприятий, которые выступят с самой эффективной и по возможности дешевой вакциной, разработка вакцины может быть выгодной.

Обобщенные данные ВВС свидетельствуют, что в данный момент самая дорогая - вакцина Moderna. Одна ее доза стоит от 25 до 37 долларов. Далее следует вакцина Sinovac, за ней Sanofi/GSK, а на четвертом месте - Pfizer и BioNTech. 2

На пятом месте находится вакцина AstraZeneca, доза которой стоит от 4 до 8 долларов. Однако это не означает, что цены фиксированные. Обычно фармацевтические предприятия в разных странах собирают разные суммы в зависимости от того, что правительство может себе позволить. Например, сделанное ранее AstraZeneca обещание сохранить низкие цены относятся только на "время пандемии".

ВВС сообщало, что инвестиционные аналитики уверены, что некоторые фармацевтические предприятия из-за разработки вакцин в этом году получат значительную прибыль. Аналитики Уолл-стрит предсказывают, что минимум две из них - Moderna и Pfizer/BioNTech - в этом году всего заработают минимум 32 миллиарда долларов.

Pfizer и BioNTech допускают, что в этом году прибыль от продажи вакцины достигнет примерно 15 миллиардов долларов, а доходы предприятия могут измеряться 60 миллиардами долларов. Прибыль будет поделена поровну. 2

Прозвучали опасения по поводу того, что предприятия хотят заработать за счет несчастья, и сами компании не хотят, чтобы их воспринимали как получателей выгода от глобального кризиса.

Параллельно финансовым доходам фармацевтические компании получают и куда более широкую узнаваемость. Во всяком случае о Moderna до пандемии мало кто знал.