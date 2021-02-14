Вс, 14.02.2021
Британский штамм Covid-19 заразнее, особенно в данных условиях, когда мы стараемся максимально самоизолироваться, так как вирус к этому уже приспособился. Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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В январе серийные квартиры подорожали в Елгаве, Огре и Каугури

ФОТО: Shutterstock

В январе выросли цены на серийные квартиры в Елгаве, Огре и Каугури, а в Саласпилсе они не изменились, свидетельствует новейший отчет компании Arco Real Estate, сообщает агентство LETA.

Так, в январе стоимость серийных квартир в Огре выросла на 1,1%, средняя цена выросла до 666 евро за квадратный метр. В целом в 2020 году цены на жилье в Огре поднялись на 2%.

В Елгаве квартиры подорожали на 0,8%, средняя цена серийной квартиры выросла до 543 евро за квадратный метр. В свою очередь за прошлый год стоимость серийного жилья в Елгаве выросла на 3%.

В Каугури, Юрмала, цены выросли на 0,5% до 631 евро за квадратный метр. Годовой рост цен в "серийках" Каугури составил 3%.

В Саласпилсе в январе цены не изменились, стоимость одного квадратного метра серийного жилья сохранилась на уровне 696 евро. В 2020 году цена на серийное жилье в Саласпилсе в целом выросли на 1%.

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