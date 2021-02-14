В январе серийные квартиры подорожали в Елгаве, Огре и Каугури

Так, в январе стоимость серийных квартир в Огре выросла на 1,1%, средняя цена выросла до 666 евро за квадратный метр. В целом в 2020 году цены на жилье в Огре поднялись на 2%.

В Елгаве квартиры подорожали на 0,8%, средняя цена серийной квартиры выросла до 543 евро за квадратный метр. В свою очередь за прошлый год стоимость серийного жилья в Елгаве выросла на 3%.

В Каугури, Юрмала, цены выросли на 0,5% до 631 евро за квадратный метр. Годовой рост цен в "серийках" Каугури составил 3%.