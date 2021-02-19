Вероника Хавлик - 14-кратная чемпионка мира по карате. Она пережила травлю в школе, а теперь покоряет соцсети

30-летняя Вероника Хавлик из Словакии является 14-кратной чемпионкой мира по карате. В интервью "Чемпионату" она призналась, что, как только начала заниматься карате, уже не могла остановиться. "Я никогда не чувствовала себя так хорошо в каком-то другом деле. Благодаря карате я стала сильной физически и морально", - говорит Вероника.

Для тех, кто не особо следит за карате, словосочетание "14-кратная чемпионка мира" звучит нереально. Дело в том, что в карате можно выигрывать несколько титулов за год, чем Вероника, собственно, и занималась.

Несмотря на такое количество титулов, особняком, конечно же, стоит первая победа на чемпионате мира. "Я знала, что выложилась на максимум и заслужила это. Никогда не забуду это чувство", - вспоминает Вероника.

Сейчас она не занимается спортом профессионально. С карате пришлось закончить из-за травмы. Какое-то время девушка тренировала детей в Словакии, но затем решила перебраться в Майами, где начала заниматься фитнесом, но уже для себя.

Фитнес - главная тема, которая бросается в глаза, когда вы открываете Instagram Вероники. Тренировки, усердная работа над собой и своим телом, мотивация для начинающих - за всем этим следят 106 тысяч подписчиков.

Есть у Вероники и свой YouTube-канал. Там подписчиков значительно меньше, хотя видео с тренировками словацкой спортсменки изобилуют откровенной одеждой и обтягивающими леггинсами.

Интересно, что Вероника не всегда была столь популярной девушкой, от которой мужчины не могут оторвать взгляд. В школьные годы она была объектом насмешек.

"В школе надо мной издевались учителя. Это происходило, когда мне было 15 лет. Я никогда не понимала, как и почему взрослые могут быть такими плохими для ребёнка", - вспоминает Вероника.

Кстати, после того, как она выиграла свой первый чемпионат мира в 2010 году, школа, в которую она ходила, повесила на стене её фотографии из газет и журналов. "Вот как они гордились мной. Это так смешно", - цитирует Веронику Close-Up Culture.