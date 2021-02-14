"Критически важных работников Сейма" подняли выше в списке приоритетно вакцинируемых

Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, в упомянутую группу, которую ориентировочно планируется вакцинировать с апреля по июнь, по сравнению с прошлыми версиями, дополнительно включены почти 14 тысяч человек. Там появились, например, "критическо важные работники Сейма", число которых не указано точно ("согласно запросу"), в отличие от остальных дополнительно включенных групп вакцинированных лиц. Остальные - как участники Олимпиады в Токио, так и важные для обеспечения энергоснабжения работники, вовлеченные в проведение муниципальных выборов лица и другие.

Работа над приоритетно вакцинируемыми группами началась еще в конце прошлого года. Кого вакцинировать сначала, а кого после - во внимание принимаются рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, а также Совета по иммунизации. Однако это главным образом медицинские рекомендации, которые выстраивают людей в очередь по возрасту и заболеваниям. Кто "критически важжные" и кто "важные" работники - остается в ведении министерств.

В протоколах заседаний Совета по иммунизации видно, что специалисты вакцинацию различных должностных лиц считают политическим, а не научным вопросом. Однако значительную часть из приоритетного списка составляют именно работники учреждений и предприятий. "Критические" работники включены в пятую группу ожидания, а "важные" - в седьмую. В свою очередь все остальное общество, не попавшее в предыдущие группу, обозначается как последняя, девятая группа.

Согласно плану, сначала вакцину получат работники здравоохранения, а также люди, которым это необходимо по медицинским показаниям, например, пациенты, у которых предусмотрены серьезные, дорогие медицинские манипуляции, в том числе трансплантация органов, а также онкопациенты перед химиотерапией или во время нее.

Это была данная правительству задача, которую активно поддержал президент Эгил Левитс. В отличие от других групп, здесь не установлено конкретное число вакцинируемых, указано лишь "согласно спросу".

Следующими в очереди на вакцинацию - достигшие возраста 70 лет, затем - люди с хроническими заболеваниями. Затем - 60-летние.

Следующая группа - пятая приоритетная - включает в себя учителей, которых Новая консервативная партия хотела бы видеть выше, еще до 60-летних, что министр здравоохранения не поддержал.

Однако в течение этой недели на пятое место в очереди (почти рядом с учителями) наверх подняли почти 14 тысяч человек. В эту группу включены и "критически важные работники Сейма".

Впервые Минздрав попросил министерства подать списки приоритетно вакцинируемых лиц в декабре, однако тогда не было точных указаний, какими установками руководствоваться во время составления списков. Каждый составлял список приоритетно вакцинируемых по своему усмотрению. Например, Минсообщения подняло наверх диспетчеров авиации и железной дороги.

Только после нескольких писем Минблагу удалось добиться, чтобы работников сиротских судов и социальных служб, которые работают с клиентами, поместили не в седьмую, а в пятую группу.

В эту же группу включены и работники оперативных служб и почти вся армия, вне зависимости от задач каждого. Однако, так как вакцина задерживается, приоритеты нужно будет выделять и в рамках одной группы.

Еще в отдельную приоритетную или седьмую группу по очереди включены работники остальных сфер, которые важны, но не критически. Если сравнивать с ранее описанной, она на треть меньше (соответственно 94 868 человек и 28 690). И в ней представлены все министерства.

Почти в самом конце списка поставлены важные для народного хозяйства экспортирующие предприятия, а потом и другие предприятия.