В Беларуси на концерте задержаны 68 человек
Белорусская милиция вечером в субботу на базе отдыха "Огонек" в Минской области задержала 68 человек - посетителей концерта и принимавших участие в концерте музыкантов, пишет "Медуза".
Белорусская милиция вечером в субботу на базе отдыха "Огонек" в Минской области задержала 68 человек - посетителей концерта и принимавших участие в концерте музыкантов, пишет "Медуза".
Милиция приехала на базу отдыха, где люди собрались на концерт групп РСП ("Разбітае сэрца пацана"), Panska Moc и Ok-Band, задержала присутствующих и увезла их в отделение города Смолевичи.
МВД Беларуси сообщило, что "под видом музыкальной вечеринки собрались активисты деструктивных Telegram-каналов". Кроме того, участники концерта использовали бело-красно-белую символику - цвета флага, ставшего символом протестов против Александра Лукашенко.
Освобождены десять человек - несовершеннолетние и те, у кого есть несовершеннолетние дети.
В МВД добавили, что в ходе мероприятия употребляли алкоголь, и одна девушка-подросток находилась под воздействием наркотиков.
Задержанным оформлены административные протоколы.