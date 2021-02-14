В Беларуси на концерте задержаны 68 человек

Милиция приехала на базу отдыха, где люди собрались на концерт групп РСП ("Разбітае сэрца пацана"), Panska Moc и Ok-Band, задержала присутствующих и увезла их в отделение города Смолевичи.

МВД Беларуси сообщило, что "под видом музыкальной вечеринки собрались активисты деструктивных Telegram-каналов". Кроме того, участники концерта использовали бело-красно-белую символику - цвета флага, ставшего символом протестов против Александра Лукашенко.

Освобождены десять человек - несовершеннолетние и те, у кого есть несовершеннолетние дети.

В МВД добавили, что в ходе мероприятия употребляли алкоголь, и одна девушка-подросток находилась под воздействием наркотиков.