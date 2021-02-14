Вс, 14.02.2021
Если говорить о возможности распространения южноафриканского варианта вируса в Латвии, то это зависит от того, сможет ли он победить в конкуренции, например, с тем же самым британским вариантом нового коронавируса. Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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В Беларуси на концерте задержаны 68 человек

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Белорусская милиция вечером в субботу на базе отдыха "Огонек" в Минской области задержала 68 человек - посетителей концерта и принимавших участие в концерте музыкантов, пишет "Медуза".

Милиция приехала на базу отдыха, где люди собрались на концерт групп РСП ("Разбітае сэрца пацана"), Panska Moc и Ok-Band, задержала присутствующих и увезла их в отделение города Смолевичи.

МВД Беларуси сообщило, что "под видом музыкальной вечеринки собрались активисты деструктивных Telegram-каналов". Кроме того, участники концерта использовали бело-красно-белую символику - цвета флага, ставшего символом протестов против Александра Лукашенко.

Освобождены десять человек - несовершеннолетние и те, у кого есть несовершеннолетние дети.

В МВД добавили, что в ходе мероприятия употребляли алкоголь, и одна девушка-подросток находилась под воздействием наркотиков.

Задержанным оформлены административные протоколы.

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