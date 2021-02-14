Рижская дума за 10 лет потратила на наемных адвокатов почти 9 миллионов евро

В течение десяти лет в Риге больше всех заработал адвокат Эрлен Калриньш. Прибыльное договоры получило и бюро советника Ушакова Джанушканса.

Рижское самоуправление и его предприятия являются одними из наиболее щедрых клиентов адвокатов. За десять лет рижане частным юристам заплатили почти девять миллионов евро. В дальнейшем самоуправление обещает больше доверять собственным юристам. Таких у него более двухсот. 6

Находящиеся в собственности Риги 14 предприятий заплатили адвокатам 5,6 миллионов евро. Крупнейшие клиенты адвокатов - Rīgas namu pārvaldnieks с 1,64 миллиона, Rīgas meži с 1,5 миллиона и Rīgas satiksme с 950 тысячами евро.

Рижская дума, ее департаменты и агентства на наем адвокатов за десять лет потратили 3,27 миллиона евро. Крупнейшая сумма - 1,2 миллионов евро - подписанные мэром Риги договора. 546 тысяч заплатил департамент собственности, 460 тысяч - жилищный департамент.

Львиную долю этих денег заработал адвокат Эрлен Калниньш. За семь лет - 650 тысяч. Крупнейший объем работы у него был в ходе представления города по 20 гражданским делам о Золитудской трагедии.

Большую работу он провел и с решениями Рижской думы по делу о лицензиях или отмене разрешений игорных залов.

Калниньш готовил и отчет о финансировании строительства Южного моста. Он представлял Рижскую думу в рабочих ссорах с бывшим руководителем Стройуправы Ингусом Вирцавсом и директором департамента сообщения Эмилсом Якрином.

Четверть миллиона евро за десять лет представлении Риги заработала адвокат Зане Вилцане. 6

Вилцане работает в адвокатском бюро Яниса Дзанушканса. Он много лет был внештатным советником Нила Ушакова. Именно тогда его юридический бизнес расцвел.

Связанные с Дзанушкансом адвокаты и фирмы в Риге за десять лет могли заработать до миллиона евро. От думы около трехсот тысяч получили работающие в его бюро адвокаты. Еще 122 тысячи заработал фирма LEX INTERPRETIS. Джанушканс был ее владельцем до 2009 года. Бизнес фирмы быстро рос, когда он был советником Нила Ушакова.

Крупнейшие суммы бюро советника мэра и юристы заработали в Rīgas satiksme и Rīgas namu pārvaldnieks. Обе фирмы в целом нескольким адвокатам за десять лет выплатили 2,5 миллиона евро. Сколько досталось связанным с Джанушкансом юристам, предприятия не раскрывают. 6