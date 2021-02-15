Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и астропсихолог. Ее опыт работы с людьми и звездами помогает четко определять взаимосвязь между настроением небесных светил и изменениями в жизни представителей каждого знака Зодиака. Следуйте советам эксперта, чтобы оставаться на волне удачи.

С 15 по 21 февраля, по словам астролога, нас ожидает довольно благоприятный период, но таковым он будет не для всех. Первое правило, о котором стоит помнить всем на этой неделе - не стоит торопиться с решениями и словами.

Труднее всего придется слишком эмоциональным людям, ведь они реагируют на все слишком бурно, а сейчас этого делать не стоит.

Овен

Все, что нужно Овнам - просто следовать законам Вселенной. Это поможет им стать счастливее и понять, в каком направлении дальше развиваться дальше. Сейчас люди этого знака на некотором распутье. Им придется делать непростой выбор в любви и делах, в работе и финансовой сфере. Дилеммы могут появляться практически на каждом шагу. Это не самое приятное из всего, что может произойти, но придется набраться терпения, ведь за преодоление трудностей вознаградит Фортуна.

Телец

На этой неделе Тельцы могут быть самими собой, не боясь получить негатив в ответ. Не нужно менять себя и пытаться понравиться всем вокруг - это не получится сделать даже в самые благоприятные дни, потому что всегда найдутся недовольные. В период с 15 по 17 февраля на таких людей не стоит обращать никакого внимания, сосредоточившись на работе и делах. В любви Тельцов ожидают приятные изменения - можно будет перевести отношения на новый уровень, стать ближе.

Близнецы

Звезды и планеты сейчас отстранены. Это значит, что Близнецы сами по себе и должны сами позаботиться о своем настоящем и будущем. Им необходимо перестать общаться с токсичными людьми, которые могут разрушить планы Близнецов, спровоцировать появление проблем. Еще Близнецам стоит опасаться чрезмерной активности. Нужно помнить про своевременный отдых, так как он восстанавливает биополе и не дает перегореть.

Рак

У Раков начинается очень благоприятный период для переосмысления своей жизни, перестановки приоритета в задачах. Избавиться от негативных мыслей поможет простое человеческое общение.

Не нужно бояться рассказывать близким о своих внутренних проблемах. На этой неделе они помогут Ракам понять свои изъяны.

В конце недели представителей этого знака ожидают приятные внеплановые изменения в финансовой сфере и работе.

Лев

Первые два дня недели для Львов станут очень сложными из-за отрицательной энергии звезд. Это будет очень яркое, но трудное время из-за упадка интуитивных способностей. 15 и 16 февраля Львам лучше почаще бывать в одиночестве и не делиться планами с окружающими. Возобновить активное общение можно в пятницу.

"Спасательным кругом" в трудные минуты для Львов станут приятные воспоминания. Если и думать о прошлом, то только в хорошем ключе.

Дева

Девам необходимо как можно меньше общаться с самовлюбленными людьми - они будут пробуждать в них негативную энергию и заставлять нервничать. Многие станут типичными провокаторами, находиться с которыми в одной лодке просто невозможно. С другой стороны, неделя прекрасно подходит для духовных практик и поисков. Звезды благоволят странникам, так что Девы смело могут оправиться в поездку (туда, куда это возможно). Это поможет им взбодриться, повысить энергетику и удачу.

Весы

Весам в период с 15 по 21 февраля стоит бороться со своими вредными привычками. Звезды и планеты помогут людям этого знака стать лучшей версией себя. Мир изменится к лучшему. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если Весы смогут сфокусироваться на их решении самостоятельно. Нужно забыть слово "хочу" и вспомнить о слове "могу". Все зависит от самих Весов. Никто им не указ и никто не может контролировать их жизнь лучше, чем они сами.

Скорпион

Скорпионам астролог рекомендует заняться на этой неделе поисками новых увлечений и хобби. Возможно, что в период с 15 по 21 февраля им удастся найти свое призвание, поставить перед собой важные цели и задачи. На горизонте могут возникнуть новые проблемы, но Скорпионы успешно с ними справятся, если доверятся своей мощной интуиции. Этим людям строго противопоказано начинать и поддерживать конфликтные ситуации. Это лишит их удачи.

Стрелец

Стрельцам улыбнется большая удача в любовной сфере, но успех будет непостоянным. Для достижения стабильности этим людям необходимо выработать в себе правильные мысли - только в этом случае удача будет с ними в самые нужные моменты. Василиса Володина советует Стрельцам быть более отзывчивыми к окружающим, а также осторожными в финансовой сфере - не носить с собой крупные суммы наличных, не давать пустых обещаний коллегам и как можно больше экономить. До 21 февраля включительно лучше покупать только самое необходимое.

Козерог

У Козерогов будет много возможностей повысить свой доход и стать успешнее на работе и в бизнесе на этой неделе.

Можно смело совершать важные покупки, приобретать недвижимость. Главное - не переоценивать свои возможности.

В любви также не помешает активность. Одиноким Козерогам астролог советует знакомиться с новыми людьми (пусть и виртуально), а остальным - все свое свободное время посвящать семье. Можно дарить дорогостоящие подарки детям или родителям. Как домашние, так и рабочие дела лучше доводить до конца.

Водолей

Водолеям в понедельник утром необходимо навести порядок дома и на рабочем месте, говорит Василиса Володина. Вполне возможно, что на жизненном пути представителей этого знака Зодиака появятся новые друзья, но вместе с ними придут и недоброжелатели. Всему виной зависть. Именно поэтому не нужно остро реагировать на выпады таких людей.

Рыбы

У Рыб на этой неделе возможны озарения, обострение интуиции, вещие сны. Энергия звезд, подпитываемая ретроградным Меркурием, может стать полезной.

Возможно, Рыбам удастся повысить свои доходы. Что касается экономии, то лучше экономить не деньги, а свое время.

Этот ресурс будет более ценным в период с 15 по 21 февраля. В конце недели Рыбы могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Свое мнение лучше никому не озвучивать, но выводы стоит сделать.

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