Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

С 15 по 21 февраля, по словам астролога, нас ожидает довольно благоприятный период, но таковым он будет не для всех. Первое правило, о котором стоит помнить всем на этой неделе - не стоит торопиться с решениями и словами.

Труднее всего придется слишком эмоциональным людям, ведь они реагируют на все слишком бурно, а сейчас этого делать не стоит.

Овен

Все, что нужно Овнам - просто следовать законам Вселенной. Это поможет им стать счастливее и понять, в каком направлении дальше развиваться дальше. Сейчас люди этого знака на некотором распутье. Им придется делать непростой выбор в любви и делах, в работе и финансовой сфере. Дилеммы могут появляться практически на каждом шагу. Это не самое приятное из всего, что может произойти, но придется набраться терпения, ведь за преодоление трудностей вознаградит Фортуна.

Телец

На этой неделе Тельцы могут быть самими собой, не боясь получить негатив в ответ. Не нужно менять себя и пытаться понравиться всем вокруг - это не получится сделать даже в самые благоприятные дни, потому что всегда найдутся недовольные. В период с 15 по 17 февраля на таких людей не стоит обращать никакого внимания, сосредоточившись на работе и делах. В любви Тельцов ожидают приятные изменения - можно будет перевести отношения на новый уровень, стать ближе.

Близнецы

Звезды и планеты сейчас отстранены. Это значит, что Близнецы сами по себе и должны сами позаботиться о своем настоящем и будущем. Им необходимо перестать общаться с токсичными людьми, которые могут разрушить планы Близнецов, спровоцировать появление проблем. Еще Близнецам стоит опасаться чрезмерной активности. Нужно помнить про своевременный отдых, так как он восстанавливает биополе и не дает перегореть.

Рак

У Раков начинается очень благоприятный период для переосмысления своей жизни, перестановки приоритета в задачах. Избавиться от негативных мыслей поможет простое человеческое общение.

Не нужно бояться рассказывать близким о своих внутренних проблемах. На этой неделе они помогут Ракам понять свои изъяны.

В конце недели представителей этого знака ожидают приятные внеплановые изменения в финансовой сфере и работе.

Лев

Первые два дня недели для Львов станут очень сложными из-за отрицательной энергии звезд. Это будет очень яркое, но трудное время из-за упадка интуитивных способностей. 15 и 16 февраля Львам лучше почаще бывать в одиночестве и не делиться планами с окружающими. Возобновить активное общение можно в пятницу.

"Спасательным кругом" в трудные минуты для Львов станут приятные воспоминания. Если и думать о прошлом, то только в хорошем ключе.

Дева