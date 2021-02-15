Пн, 15.02.2021
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Кристап Эглитис, резидент RAKUS
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  • С сегодняшнего дня Латвию транзитом нужно пересекать в течение 12 часов. Но есть исключения
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С сегодняшнего дня Латвию транзитом нужно пересекать в течение 12 часов. Но есть исключения

ФОТО: pixabay.com

Согласно постановлению Кабинета министров, с сегодняшнего дня лица, пересекающие Латвию транзитом, должны это сделать в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма Covid-19, во время режима чрезвычайной ситуации важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажей грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на пассажиров международного сообщения, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где могут находиться 24 часа.

Кроме того, исключение распространяется на членов экипажей морских судов и самолетов, а также на моряков, которым необходимо добраться до своего места работы или вернуться с него. Для них лимит не установлен.

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