С сегодняшнего дня Латвию транзитом нужно пересекать в течение 12 часов. Но есть исключения

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма Covid-19, во время режима чрезвычайной ситуации важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажей грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на пассажиров международного сообщения, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где могут находиться 24 часа.