За сутки в Латвии - 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 105 лет:
В воскресенье сделано 3186 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 984 человек, умерли 1468 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 10 332 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 541,6 случая.