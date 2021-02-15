За сутки в Латвии - 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 105 лет:

три человека - в возрасте от 50 до 60 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 70 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 80 лет,

семь человек - в возрасте от 80 до 90 лет,

один человек - в возрасте от 100 до 105 лет.

В воскресенье сделано 3186 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 984 человек, умерли 1468 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.