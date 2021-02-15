Пн, 15.02.2021
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Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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За сутки в Латвии - 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 105 лет:

  • три человека - в возрасте от 50 до 60 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 70 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • семь человек - в возрасте от 80 до 90 лет,
  • один человек - в возрасте от 100 до 105 лет.

В воскресенье сделано 3186 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 984 человек, умерли 1468 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 10 332 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 541,6 случая.

 

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