"ПСЖ" на выезде разгромил "Барселону". Мбаппе оформил хет-трик

Барселона - ПСЖ 1:4

Матч в столице Каталонии прошёл без зрителей, но это не помешало болельщикам "Барсы" встретить команды около стадиона "Камп Ноу". Фанаты каталонской команды распевали кричалки, жгли файеры и демонстрировали баннеры, на которых были оскорбления в адрес "ПСЖ".

Всё это не помогло "Барселоне" на поле. Несмотря на то, что счёт в матче открыли именно хозяева - Лионель Месси на 27-й минуте реализовал пенальти - парижан в этот вечер было не остановить.

Героем матча стал 22-летний нападающий Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик в ворота "Барселоны". Ещё один гол в ворота Тер Штегена отправил 20-летний итальянец Мойзе Кин.

Конец! 🔥💣🤯🧨



Мбаппе сделал хет-трик, а "Барселона" проиграла дома в 1/8 финала впервые с 2007 года 🤷‍♂️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Smrr6foVkd — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 16, 2021

Отметим, что Мбаппе стал первым футболистом в XXI веке, который сумел в плей-офф Лиги чемпионов забить "Барселоне" два и более гола на их домашнем стадионе. Кроме того, француз практически наверняка превратил в пустую формальность ответный матч в Париже.

РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2

В параллельном матче, который проходил на нейтральном стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште, "РБ Лейпциг" принимал английский "Ливерпуль" и потерпел поражение со счётом 0:2.

На 53-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, а на 58-й минуте Садио Мане удвоил преимущество английской команды. В оставшееся время "Ливерпуль" играл неспешно, удерживая выгодный счёт, а немецкая команда так и не сумела вскрыть оборону соперника.

Салах и Мане снова в действии! ⚽⚽



"Ливерпуль" увез домой победу на чужом поле 💪#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/tnyZry7oCl — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 16, 2021

Ответные матчи этих противостояний пройдут 10 марта.