Впервые в истории сразу три россиянина сыграют в 1/4 финала турнира "Большого шлема"

Впервые в истории в мужской сетке турнира в четвертьфинале сыграют сразу три россиянина. В четвёртом раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3), Карацев - аргентинца Диего Шварцмана (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4), а Рублёв прошёл дальше на отказе норвежца Каспера Рууда.

За выход в четвёрку сильнейших Карацев поборется с болгарином Григором Димитровым, занимающим 21-е место в мировом рейтинге. Рублёв и Медведев сыграют между собой. Оба матча назначены на 16 февраля.

Стоит отметить, что Рублёв в четвертый раз в карьере и в третий кряду вышел в 1/4 финала Australian Open. 23-летний россиянин занимает 8-е место в мировом рейтинге АТР.

25-летний Медведев (4 ATP) в этом году установил лучший результат на Australian Open, впервые выйдя в четвертьфинал. 27-летний Аслан Карацев также впервые дошёл до 1/4 финала, при том что он является дебютантом основной сетки турнира "Большого шлема".

В новом рейтинге Карацев, который сейчас занимает 114-е место в рейтинге ATP, ворвётся в топ-100 в районе 63-го места.