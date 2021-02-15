Павлютс рассказал, когда можно будет пересмотреть ограничения из-за Covid-19

Хотя министр осторожен в своих прогнозах относительно пересмотра установленных ограничений, Павлютс признал, что только через две недели можно будет говорить об ослаблении определенных ограничений в сфере образования, торговли и индустрии красоты.

"Я понимаю, что терпение латвийского общества находится на грани, поэтому решения о предоставлении ему помощи и поддержки должны приниматься все более и более активно.

Сегодня на заседании коалиции, мы постараемся убедить партнеров в необходимой поддержке для семей с детьми", - сказал министр.

Он напомнил, что на этой и на следующей неделе правительство будет работать над тем, как именно ослабить ограничения. Планируется новая политика тестирования, чтобы определить, где Covid-19 наиболее распространен.