Пн, 15.02.2021
Конечно, мы немного напуганы, и эти формы апокалиптичны, но мы понимаем, что это на наших плечах. Кристап Эглитис, резидент RAKUS
Кристап Эглитис, резидент RAKUS
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Павлютс рассказал, когда можно будет пересмотреть ограничения из-за Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Ernests Dinka, Saeima

В связи с высокой заболеваемостью пересматривать ограничения, установленные для сокращения распространения Covid-19 в Латвии, стоит не раньше, чем через две недели, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) в интервью Latvijas Radio.

Хотя министр осторожен в своих прогнозах относительно пересмотра установленных ограничений, Павлютс признал, что только через две недели можно будет говорить об ослаблении определенных ограничений в сфере образования, торговли и индустрии красоты.

"Я понимаю, что терпение латвийского общества находится на грани, поэтому решения о предоставлении ему помощи и поддержки должны приниматься все более и более активно.

Сегодня на заседании коалиции, мы постараемся убедить партнеров в необходимой поддержке для семей с детьми", - сказал министр.

Он напомнил, что на этой и на следующей неделе правительство будет работать над тем, как именно ослабить ограничения. Планируется новая политика тестирования, чтобы определить, где Covid-19 наиболее распространен.

Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация специалистов индустрии красоты и Латвийская ассоциация косметологов, не видя больше возможностей достичь равного отношения к себе путем переговоров, приняли решили обратиться в Конституционный суд.

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