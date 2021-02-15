"Динамо" потерпело 9-е поражение подряд, уступив дома "Ак Барсу"

Матч завершился со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев девятым подряд.

Голами в составе победителей отметились Виктор Тихонов, Михаил Глухов и Стефан Да Коста, который оформил дубль. У рижан отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Роберт Букартс.

В текущем сезоне команды уже дважды играли друг с другом. В первом матче "Ак Барс" на выезде победил со счётом 2:1, но затем "динамовцы" в Казани добились победы в овертайме со счётом 5:4.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 55 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Ак Барса" 86 очков и первое место на "Востоке".