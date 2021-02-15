Дмитрий Медведев опубликовал фото с фонарями: это не в честь Навального

Примерно за час до акции протеста заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Instagram три фотографии с зимними видами. Фото он подписал так: "Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег".

На каждой фотографии присутствовали зажженные уличные фонари.

В комментариях у политика один пользователь написал: "Дмитрий Анатольевич, на "Дожде" сказали, что это Вы так поучаствовали в акции в поддержку Навального, снимая фонари".

На что Медведев ответил: "Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты".

Как отмечает "Дождь", в эфире и на сайте телеканала не утверждали, что Медведев участвовал в акции, а лишь описали фото с фонарями, время и обстоятельства их публикации. Ведущий телеканала Павел Лобков пошутил на эту тему: "Дмитрий Анатольевич, если вы правда поддерживаете эту акцию - я думаю, что вряд ли, - подмигните".

14 февраля в российских городах и за пределами России прошла акция "Любовь сильнее страха", которую ранее анонсировали соратники Алексея Навального. Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге прошла акция "Цепь солидарности и любви" в поддержку Юлии Навальной и женщин, подвергнувшихся политическим репрессиям. Акции прошли без столкновений с силовиками. По всей России были задержаны 12 человек, почти всех отпустили даже без составления протоколов.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.