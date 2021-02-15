Думпис: очные услуги, которые длятся более 15 минут, сейчас определенно не стоит возобновлять

Он признал, что заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время высока, поэтому в первую очередь люди должны соблюдать установленные ограничения по дистанцированию. На вопрос, какие показатели распространенности заболевания наиболее объективны, специалист ответил, что это 14-дневная кумулятивная заболеваемость, а также количество госпитализаций. "Эти параметры выглядят плохо. Мы находимся в одной из худших ситуаций в Европейском союзе. На прошлой неделе было небольшое улучшение, но оно было действительно небольшим на фоне других европейских стран", - отметил инфектолог.

По его словам, основная причина плохих показателей по заболеваемости в Латвии - это неспособность людей понять, что следует избегать контакта с другими людьми в помещении.

"Очевидно, что путь вперед - это соблюдать существующие ограничения - как можно меньше встречаться с другими людьми в помещениях", - неоднократно подчеркивал Думпис.

Отвечая на вопрос о возможностях восстановления в сложившейся ситуации, например, о предоставлении косметических услуг, специалист подчеркнул, что сейчас многие отрасли не работают на полную мощность, но

основная задача - сначала снизить заболеваемость, а уже потом можно будет подумать о постепенном восстановлении.

Комментируя порядок, в котором можно было бы вернуться к прежней нормальной жизни, если бы заболеваемость значительно снизилась, Думпис ответил, что можно было бы сначала возобновить дневное обучение для самых маленьких учеников. Он также не исключил, что предложенный Министерством образования и науки региональный подход к открытию школ может сработать, но его еще нужно тщательно оценить.

По словам эпидемиолога, уровень заболеваемости, при котором может начаться постепенное возобновление оказания услуг, составляет максимум 200 новых случаев Covid-19 на 100 000 населения в течение 14 дней, как уже определено в так называемом принципе светофора.