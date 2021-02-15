Советник Павлютса объяснила, почему правительство выбрало людей для вакцинации от Covid-19 вне очереди

Концептуальное решение вакцинировать членов правительства и СНБ Кабинет министров принял 4 февраля, а 9 февраля были определены приоритетные группы вакцинируемых. Тогда, по словам Биндере, во вторую группу и было включено "ограниченное количество лиц" с учетом соображений национальной безопасности и необходимости обеспечить непрерывную работу правительства.

Также 9 февраля правительство решило, что для мотивации населения прививаться от коронавируса будет вакцинирован ряд известных людей - лидеров мнений.

По мнению министерства, общество было информировано о предстоящей вакцинации членов СНБ и правительства, сам процесс вакцинации был открытым. "В то же время мы признаем, что правительству принятые решения нужно было разъяснять подробнее и понятнее", - сказала агентству LETA советник министра.

На вопрос, кто еще из представителей властей может быть привит от Covid-19 вне очереди, Биндере ответила, что вопрос о соответствии определенным критериям - соображениям национальной безопасности и необходимости непрерывности работы правительства - не в компетенции Минздрава. Такое решение может принять только правительство.

Как сообщалось, в конце прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили не только бывшие президенты Латвии, но и ряд политиков, что вызвало недоумение в обществе.

Прививки были сделаны премьер-министру Кришьянису Кариньшу, Павлютсу, министру благосостояния Рамоне Петравиче, министру внутренних дел Сандису Гиргенсу, министру обороны Артису Пабриксу, министру экономики Янису Витенбергсу, министру финансов Янису Рейрсу, министру культуры Наурису Пунтулису, министру охраны среды и регионального развития Артуру Тому Плешсу и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу.

Из пяти членов президиума Сейма предусмотрена вакцинация трех человек - спикера Инары Мурниеце и ее заместителей Дагмары Бейтнере-Ле Галл и Инесе Либини-Эгнере.